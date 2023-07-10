В ЦСКА прокомментировали заявление ФХР по делу Ивана Федотова

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России по ситуации с вратарём Иваном Федотовым. Ранее в ФХР заявили, что будут принимать решение о выступлении российского голкипера в КХЛ только после того, как проконсультируются с Международной федерацией хоккея.
«Удивлён ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ? Я не удивлён. Идёт естественный процесс. Всё идёт по плану. Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Всё будет нормально», — приводит слова Михайлова «Спорт-экспресс».
Напомним, 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Федотов связан контрактными обязательствами с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024. Через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании соглашения с вратарём. Сегодня, 10 июля, ФХР выпустила заявление о том, что только после консультаций с ИИХФ примет решение о возможном участии голкипера в чемпионате КХЛ.
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