Клим Костин ответил на вопрос, осталась ли у него обида на «Сент-Луис»
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин рассказал, есть ли у него обида на «Сент-Луис Блюз».
«До МЧМ в Баффало я пропустил много матчей? Только когда был чемпионат мира. Я уехал на МЧМ и эти матчи пропустил.
В «Сент-Луисе» обещали, что поднимут, если сыграю на МЧМ? Нужно отпустить это. Точно не помню, как это было. Может, где-то что-то неправильно сказал в медиа. Но, если кого-то из «Сент-Луиса» обидел, я извиняюсь. Была обида? Сейчас уже… опыт приходит с годами, а иногда годы приходят одни. С высоты прожитых лет нужно просто отпустить ситуацию. Я благодарен им, они меня задрафтовали и дали шанс в АХЛ, НХЛ. Я за всё им благодарен. А все неприятные истории я уже забыл», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».
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