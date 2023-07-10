Гашек: мы должны сделать всё, чтобы в нынешних условиях не допустить россиян на Олимпиаду

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек вновь высказался о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
По мнению экс-хоккеиста, спортсменам необходимо запретить принять участие в соревновании, если их позиция не изменится.
«Все знают, откуда эти спортсмены. Я убеждён, что мы все, весь демократический мир, должны сделать всё возможное, чтобы в нынешних условиях не допустить участия российских и белорусских спортсменов», — цитирует Гашека AP News.
Кроме того, чешский игрок сообщил, что он не поддерживает бойкот Олимпийских игр в Париже, потому что не хочет лишать спортсменов их олимпийской мечты. Гашек отметил, что решение будет в руках Франции, поскольку она как принимающая страна имеет право отказать спортсменам во въезде. Экс-хоккеист также раскритиковал тех, кто говорит, что спорт не следует смешивать с политикой.
Ранее МОК и президент Томас Бах назвали условия допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024. Чиновники организации, в свою очередь, заявили, что олимпийский орган может принять собственное решение по вопросу о российских спортсменах «в надлежащее время», но также добавили, что исключение их только на основании их паспортов является дискриминацией.
Открытие Олимпиады-2024 запланировано на 26 июля 2024 года.
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