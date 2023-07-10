«Да вообще бомба!» Клим Костин поделился мнением о «русской банде» в «Сент-Луисе»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин поделился мнением о «русской банде» в «Сент-Луис Блюз».

«Да вообще бомба! Пацаны вообще классные. Володя, Ваня, Паша Бучневич, Топор (Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв, Павел Бучневич, Алексей Торопченко. — Прим. «Чемпионата»).

Топор в этом году сказал, что команда плохо играет, лидеры не выкладываются? Он сказал?! Я не видел. Когда не идёт игра у команды, что-то там происходит, то это должно оставаться внутри раздевалки. Это не должно выходить в медиа. Я не критикую ни в коем случае. Топор — классный парень, умный. Поэтому, думаю, он знал, что он говорит. Тренер может выйти и так сказать. Но игроки друг про друга… Я бы никогда так не сказал.

Русские в команде? Я всегда с ними держался. Если какие-то вопросы, я сразу к Володе: «Вова, помоги». Если какой-то вопрос, какая-то просьба, он всегда помогал. И жена у него, Яна, тоже очень хороший человек. Я приеду к ним домой, она наготовит что-нибудь, скажет: «Давай садись, кушай». Я говорю: «Да я не хочу». А она отвечает: «Садись, я тебе сказала». Всегда. И до сих пор поддерживаем хорошие отношения.

Расстроен, что Тарасенко ушёл из команды? Я всех подводных камней не знаю, какая там история произошла у Володи в «Сент-Луисе». Я деталей не знаю, но, конечно, когда ты столько лет в клубе провёл, принёс Кубок Стэнли, тяжело уходить», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».