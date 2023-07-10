«Филадельфия» избежала арбитража, подписав новый контракт с Кейтсом на $ 5,25 млн
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24-летний нападающий Ноа Кейтс договорился о продлении контракта с «Филадельфией Флайерз», сообщает CapFriendly.
Отмечается, что американский форвард подписал новое соглашение с «лётчиками» со среднегодовой заработной платой $ 2,625 млн. Общая сумма сделки составит $ 5,25 млн.
Таким образом, стороны смогли избежать арбитража. Ранее у Кейтса подошёл к концу двухлетний контракт с кэпхитом $ 925 тыс. Общая сумма той сделки с учётом всех бонусов равнялась $ 2,275 млн.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 82 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 38 очков при общем показателе полезности «+3».
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