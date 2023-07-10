«Россия — уникальная страна». Журналист The Athletic — о ситуациях с Федотовым и Колосовым

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с вратарём Иваном Федотовым и голкипером минского «Динамо» Алексеем Колосовым. Россиянин подписал контракт с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «лётчиками». Белорус заключил договор с «Филадельфией» и был отдан в аренду минчанам.
«Следующие три года будут очень весёлыми в этом отношении.
Может ли с Колосовым случиться та же ситуация, что и с Федотовым? На мой взгляд, эту возможность нельзя полностью исключать. Россия – уникальная страна, мягко говоря. Но стоит отметить, что многие другие российские игроки/проспекты за последний год не вызвали особых проблем. «Флайерз» просто не повезло стать командой, которая столкнулась с проблемой.
По сути, бесспорно верно, что «фактор России» добавляет переменную, которая потенциально может усложнить ситуацию с переходом игрока.
Тем не менее наиболее вероятные исходы остаются следующими:
— Колосов придёт [в «Филадельфию»] в сезоне-2024/2025;
— Мичков придёт [в «Филадельфию»] в сезоне-2026/2027, когда его контракт в КХЛ завершится», — говорится в сообщении.
- 10 июля 2023
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