The Athletic назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов

Журналист The Athletic Дом Лущишин назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов.

В список попал переход 33-летнего нападающего Алекса Киллорна в «Анахайм Дакс». Ему выписали четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 6,25 млн. Общая сумма сделки — $ 25 млн, а эффективность, по мнению Лущишина, минус $ 12,1 млн. Это худший переход по своей эффективости.

Все сделки:

1. Алекс Киллорн, «Анахайм Дакс»: шесть лет, $ 25 млн. Эффективность: минус $ 12,1 млн;

2. Майлз Вуд, «Колорадо Эвеланш»: шесть лет, $ 15 млн. Эффективность: минус $ 10,8 млн;

3. Пьер Энгвалль, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 21 млн. Эффективность: минус $ 8,8 млн;

4. Скотт Мейфилд, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 24,5 млн. Эффективность: минус $ 8,3 млн;

5. Тристан Джерри, «Питтсбург Пингвинз»: пять лет, $ 26,875 млн. Эффективность: не установлена.