Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов

The Athletic назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист The Athletic Дом Лущишин назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов.

В список попал переход 33-летнего нападающего Алекса Киллорна в «Анахайм Дакс». Ему выписали четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 6,25 млн. Общая сумма сделки — $ 25 млн, а эффективность, по мнению Лущишина, минус $ 12,1 млн. Это худший переход по своей эффективости.

Все сделки:

1. Алекс Киллорн, «Анахайм Дакс»: шесть лет, $ 25 млн. Эффективность: минус $ 12,1 млн;
2. Майлз Вуд, «Колорадо Эвеланш»: шесть лет, $ 15 млн. Эффективность: минус $ 10,8 млн;
3. Пьер Энгвалль, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 21 млн. Эффективность: минус $ 8,8 млн;
4. Скотт Мейфилд, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 24,5 млн. Эффективность: минус $ 8,3 млн;
5. Тристан Джерри, «Питтсбург Пингвинз»: пять лет, $ 26,875 млн. Эффективность: не установлена.

Материалы по теме
«Питтсбург» продлил контракт с вратарём Джерри на пять лет, сумма сделки — $ 26,875 млн
«Тампа» предлагала 33-летнему Киллорну контракт на восемь лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023