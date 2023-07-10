The Athletic назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов

Журналист The Athletic Дом Лущишин назвал пять худших сделок первых дней с открытия рынка свободных агентов.
В список попал переход 33-летнего нападающего Алекса Киллорна в «Анахайм Дакс». Ему выписали четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 6,25 млн. Общая сумма сделки — $ 25 млн, а эффективность, по мнению Лущишина, минус $ 12,1 млн. Это худший переход по своей эффективости.
Все сделки:
1. Алекс Киллорн, «Анахайм Дакс»: шесть лет, $ 25 млн. Эффективность: минус $ 12,1 млн;
2. Майлз Вуд, «Колорадо Эвеланш»: шесть лет, $ 15 млн. Эффективность: минус $ 10,8 млн;
3. Пьер Энгвалль, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 21 млн. Эффективность: минус $ 8,8 млн;
4. Скотт Мейфилд, «Нью-Йорк Айлендерс»: семь лет, $ 24,5 млн. Эффективность: минус $ 8,3 млн;
5. Тристан Джерри, «Питтсбург Пингвинз»: пять лет, $ 26,875 млн. Эффективность: не установлена.
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