Журналист The Hockey Writers рассказал, какой контракт должен получить Владимир Тарасенко
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Североамериканский журналист The Hockey Writers Алекс Шованси составил топ-15 лучших неограниченно свободных агентов. В список попал российский нападающий Владимир Тарасенко, у которого подошёл к концу контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кроме того, североамериканский обозреватель, ориентируясь на данные Evolving Hockey, рассчитал, какое соглашение должен получить Тарасенко. Шованси считает, что россиянину должны дать контракт на три года и с кэпхитом $ 5,305 млн.
Весь рейтинг:
1. Владимир Тарасенко;
2. Патрик Кейн;
3. Томаш Татар;
4. Мэтт Дамба;
5. Калеб Джонс;
6. Фил Кессел;
7. Итан Бир;
8. Пиус Зутер;
9. Джонатан Тэйвз;
10. Денис Мальгин;
11. Ноа Грегор;
12. Йеспер Боквист;
13. Макс Комтуа;
14. Дэнтон Хайнен;
15. Томаш Носек.
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