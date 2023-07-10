Журналист The Hockey Writers рассказал, какой контракт должен получить Владимир Тарасенко

Североамериканский журналист The Hockey Writers Алекс Шованси составил топ-15 лучших неограниченно свободных агентов. В список попал российский нападающий Владимир Тарасенко, у которого подошёл к концу контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кроме того, североамериканский обозреватель, ориентируясь на данные Evolving Hockey, рассчитал, какое соглашение должен получить Тарасенко. Шованси считает, что россиянину должны дать контракт на три года и с кэпхитом $ 5,305 млн.

Весь рейтинг:

1. Владимир Тарасенко;

2. Патрик Кейн;

3. Томаш Татар;

4. Мэтт Дамба;

5. Калеб Джонс;

6. Фил Кессел;

7. Итан Бир;

8. Пиус Зутер;

9. Джонатан Тэйвз;

10. Денис Мальгин;

11. Ноа Грегор;

12. Йеспер Боквист;

13. Макс Комтуа;

14. Дэнтон Хайнен;

15. Томаш Носек.