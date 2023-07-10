Якушев: смерть Блинова — трагедия! Не только для «Спартака», но и для всего хоккея СССР

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион СССР Александр Якушев вспомнил бывшего товарища, защитника омского «Спартака» Виктора Блинова. Хоккеист ушёл из жизни, когда ему было всего 22 года. Блинов становился чемпионом мира, Европы и Олимпийских игр 1968 года. На Олимпиаде он провёл семь матчей, в которых забросил четыре шайбы. Кроме того, защитник становился чемпионом СССР в 1967 году.

А начиналась яркая, но короткая карьера Виктора Блинова в омском «Спартаке». Причём молва о перспективном защитнике омичей пошла столь громкая, что посмотреть на него и пригласить в «Спартак» московский в Омск специально прилетал легендарный Всеволод Бобров, — специально для «МК-Спорт» вспоминает одноклубник Блинова, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев.

«Как хоккеист Виктор был огромный талант — неслучайно за ним в Омск ездил сам Бобров! Ему знакомые рассказали, что там появился способный парень. Бобров, в то время тренировавший московский «Спартак», прилетел. И когда увидел Виктора, которому тогда было всего лет 18, сразу же пригласил его к себе. Это был 1964 год. Виктор сразу же здорово заиграл в «Спартаке». В чемпионатах СССР он провёл 190 матчей и забросил 42 шайбы.

Отлично сыграл он и в сборной СССР на Олимпиаде в Гренобле. Не случайно Анатолий Владимирович Тарасов решил поставить Виктора в первую армейскую пятёрку к лидерам сборной Анатолию Фирсову, Владимиру Викулову и Виктору Полупанову. Он отрядил Блинова под Фирсова, которому давал хороший точный пас, которым славился Блинов. Не говоря уже о том, что он сам обладал очень сильным броском, пожалуй, самым сильным на тот момент в нашем хоккее. Причём он одинаково сильно и бросал, и щёлкал! Из своей зоны он перебрасывал всю площадку и бросал так, что шайба шла выше заградительных сеток и улетала на трибуны! На Олимпийских играх в Гренобле в семи матчах Виктор забросил четыре шайбы. Так что он во всех отношениях был очень талантливым и ярким игроком, надёжным партнёром! У нас в «Спартаке» он чаще всего выходил на лёд вместе с великолепной тройкой братьев Майоровых и Старшиновым и великолепно дополнял этих прославленных мастеров. Обычно его партнёром по обороне у нас был Лёша Макаров.

И как человек Виктор был очень добрым, отзывчивым, настоящим сибиряком! Не мог никому отказать. Вот это-то, наверное, его и сгубило. Одним словом, злоупотреблял. Кто только с ним не разговаривал по этому поводу. А он в ответ — я сибиряк, у нас так все делают!

Я хорошо помню тот день в июле 1968 года, когда у нас в «Спартаке» была первая после отпуска тренировка в спортзале на улице Воровского (ныне Поварская. — Прим. «Чемпионата»). Мы немного позанимались штангой, а потом был баскетбол. Как раз наше молодёжное звено Якушев – Шадрин – Зимин играло против старшиновской пятёрки, в которой был и Витя Блинов. Это произошло прямо у всех на глазах. Виктору дают мяч, он принимает его. И вдруг какие-то судорожные движения, вроде хочет его отдать и не получается. Короче говоря, Виктор сразу рухнул на паркет. Тут же врачи подбежали, сразу вызвали скорую, но спасти его не смогли. Практически он умер в этом спортзале. Трагедия! Причём не только для «Спартака», но и для всего советского хоккея! Играть с ним было одно удовольствие. Он был очень сильный защитник. Сам часто завершал атаки. И часто очень великолепно подыгрывал партнёрам! Ярчайший талант, вполне мог стать надолго одним из лидеров нашего хоккея. Как раз после Гренобля был взят курс на омоложение сборной. Он как один из самых молодых и талантливых игроков, имел все шансы стать защитником номер один! Наверняка сыграл бы и в Суперсерии 1972 года. Как раз бы и возраст подошёл самый самый! В общем, остаётся только сожалеть, что вот так всё с Виктором Блиновым произошло!» — приводит слова Якушева «Московский комсомолец».