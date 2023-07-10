Быков — о Федотове: мы довели ситуацию до такого уровня, кто-то недоделал свою работу

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым. По мнению НХЛ, если вратарь сыграет в чемпионате, это будет нарушением правил, поскольку у него есть действующий контракт с «Филадельфией Флайерз». В КХЛ считают, что соглашение Федотова с ЦСКА легитимно. Быков же верит, что этот инцидент не повлияет на взаимоотношения между КХЛ и НХЛ.

«Хочу сказать, что это чисто юридическая сторона вопроса. Не думаю, что на этом взаимоотношения лиг каким-то образом обострятся в худшую сторону. Это такие рабочие вопросы, которые могут быть урегулированы. Можете себе представить, что из-за вратаря две лиги будут создавать какое-то противостояние или бойкот? Это невозможно.

Я считаю, что клуб ЦСКА должен всегда защищать своих игроков. Какая бы ситуация ни сложилась, даже если там какие-то проблемы, они внутренне могут всегда это потом разобрать и обсудить. Мне кажется, любая организация должна защищать своих работников, поэтому сложилась такая ситуация, нужно просто найти решение. Здесь как раз должны руководители и юристы клубов разговаривать и выявлять, есть нарушения или нет, определять, у кого какие интересы и кто на что готов пойти. Мы же не знаем всех тонкостей и нюансов контракта.

Сейчас вот этот вброс пошёл, слухи идут, каждый хочет что-то высказать: кто-то за клуб, кто-то за НХЛ, кто-то за Ивана, а по сути, это просто воздух колышется. Это только юристы двух клубов могут определить. Я всегда буду брать сторону игрока, потому что он один. Конечно, есть агенты, руководители клубов, лиги. Иногда игроку сложно разобраться во всей этой ситуации, есть как раз юристы и агенты, которые должны всё расшифровать и рассказать игроку, прежде чем он поставит свою подпись. Да, они (ФХР) могут сказать, что ситуация неоднозначная, но, надеюсь, они помогут в этой ситуации Ивану, чтобы всё пошло на его пользу. Мне как-то даже удивительно, что это происходит на таком уровне. Есть Национальная хоккейная лига, есть Континентальная хоккейная лига — во всём мире известные лиги, а мы довели ситуацию до такого уровня. Как-то мне это странно. Кто-то недоделал свою работу», — приводит слова Быкова «РИА Новости Спорт».