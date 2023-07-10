Обладатель Кубка Стэнли прокомментировал свой обмен из «Монреаля» в «Вашингтон»

30-летний защитник, обладатель Кубка Стэнли Джоэль Эдмундсон прокомментировал свой обмен из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Этим летом у меня было ощущение, что что-то может пойти не так из-за того, как формировалась команда. Они хотят омолодить состав. Там хотят что-то построить. Очевидно, драфт прошёл, а я подумал, что там может что-то случиться. А потом рано утром 1 июля я получил известие, что еду в «Вашингтон», и мы с моей невестой очень рады приехать в команду и начать работу.

Я работаю в тренажёрном зале уже около двух месяцев и начинаю кататься на коньках. Тело чувствует себя очень хорошо. Этим летом я просто хочу провести полноценное здоровое время с тренировками и приехать в лагерь сильным.

Последние два сезона я получал травмы прямо перед лагерем, так что я сразу же оказался в проигрышной позиции, медленно войдя в сезон, пока все уже были на ходу. Так что с нетерпением жду здорового начала сезона», — приводит слова Эдмундсона The Athletic.