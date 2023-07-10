The Athletic объяснил, в чём был вклад Ивана Барбашёва в завоевание Кубка Стэнли «Вегасом»

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил материал, в котором объяснил, в чём заключается вклад в завоевание Кубка Стэнли каждого из 52 человек из «Вегас Голден Найтс», чьи имена были нанесены на трофей. Обозреватель упомянул и российского нападающего Ивана Барбашёва.

«Барбашёв финишировал пятым в команде по количеству очков, набранных в плей-офф. Казалось, он забивал свои голы в самые подходящие моменты. В первой встрече второго раунда с «Эдмонтоном» он забросил дважды, причём обе — секунды спустя после голов Леона Драйзайтля в большинстве, лишив «Ойлерз» любого импульса, который они могли бы получить», — приводит слова Лущишина The Athletic.

Ивану Барбашёву 27 лет. Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».