Новичок «Вашингтона»: я был большим поклонником Овечкина. Носил №8, как Алекс

Нападающий Мэттью Филлипс, минувший сезон проведший в АХЛ и перешедший в «Вашингтон Кэпиталз», поделился мнением о новой команде и о её капитане Александре Овечкине.
«Я был большим поклонником Алекса Овечкина. Я носил №8, как Овечкин. Это был мой номер, пока я не стал юниором. На самом деле у меня есть старая джерси «Вашингтона», но она на меня больше не налезает.
Переход в «Кэпс»? Было несколько команд, которые были довольно серьёзно заинтересованы во мне. Я просто думаю, что «Вашингтон» подошёл по всем параметрам. Им, похоже, понравилась моя игра и то, что я могу показать. Это то, что ты ищешь, когда становишься свободным агентом, — команду, которая хочет тебя и в которую ты хочешь попасть. Так что я в восторге», — приводит слова Филлипса Toronto Sun.
- 10 июля 2023
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