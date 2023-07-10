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«Бостон» смог договориться с 24-летним защитником о новом контракте и избежал арбитража

«Бостон» смог договориться с 24-летним защитником о новом контракте и избежал арбитража
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«Бостон Брюинз» сумел договориться с 24-летним защитником Иэном Митчеллом о заключении контракта, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что «мишки» подписали с игроком одностороннее соглашение на один год. Сумма сделки составит $ 775 тыс. Благодаря этому «Бостон» и Митчелл смогут избежать арбитража, слушание по которому уже назначили на 26 июля.

Напомним, в конце июня защитник стал хоккеистом «Брюинз» после крупного обмена из «Чикаго Блэкхоукс». В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский игрок принял участие в 35 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт восемь очков при общем показателе полезности «-8» и восьми минутах штрафа.

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