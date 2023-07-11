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The Hockey News: Мирошниченко надеется удивить и заработать место в составе «Вашингтона»

The Hockey News: Мирошниченко надеется удивить и заработать место в составе «Вашингтона»
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Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о том, что ждёт российского нападающего системы «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко в сезоне-2023/2024.

«Иван Мирошниченко приехал за океан и надеется удивить и заработать место в составе команды НХЛ, но сейчас, как ожидается, он начнёт сезон в «Херши» (фарм-клуб Вашингтона в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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