The Hockey News: Мирошниченко надеется удивить и заработать место в составе «Вашингтона»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о том, что ждёт российского нападающего системы «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко в сезоне-2023/2024.
«Иван Мирошниченко приехал за океан и надеется удивить и заработать место в составе команды НХЛ, но сейчас, как ожидается, он начнёт сезон в «Херши» (фарм-клуб Вашингтона в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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