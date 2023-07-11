«Каролина» может предложить Ахо контракт на $ 76 млн, клубу всё ещё интересен Тарасенко

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире NHL Network высказался о ситуации с новым контрактом финского нападающего «Каролины Харрикейнз» Себастьяна Ахо.

Инсайдер считает, что форвард подпишет контракт примерно на восемь лет и с кэпхитом $ 9,5 млн. То есть общая сумма сделки может составить около $ 76 млн. Тем не менее Фридман не уверен относительно срока соглашения. По его словам, «Каролина» всё ещё заинтересована в Эрике Карлссоне и Владимире Тарасенко, так что «ураганы» сейчас, можно сказать, в режиме ожидания.

Напомним, по завершении сезона-2023/2024 у Ахо подойдёт к концу пятилетнее соглашение, по которому нападающий зарабатывает $ 8 460 250 ежегодно. Форвард, которому в конце июля исполнится 26 лет, может стать неограниченно свободным агентом.