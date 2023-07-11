Daily Faceoff — об Орлове: только срок на два года спасает сделку для «Каролины»

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл поделился мнением о контракте российского защитника Дмитрия Орлова с «Каролиной Харрикейнз». Обозреватель считает сделку потенциально опасной. В межсезонье защитник заключил двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 7,75 млн и на общую сумму $ 15,5 млн.

«Вышло немного дороже, чем мне хотелось бы, но только срок на два года спасает сделку для «Каролины» и добавляет ещё одного фантастического защитника в защитную линию «Кейнз» (и потенциально обеспечивает некоторую страховку после того, как контракты Брэди Шея и Бретта Песке закончатся в следующем сезоне). Более того, Орлов придаёт уникальную динамику защите команды. Если он сможет продолжить своё успешное выступление в атаке, которое он использовал в «Бостоне», это, безусловно, поможет «Харрикейнз» с результативностью», — говорится в сообщении.