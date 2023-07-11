Журналист — о слухах о Мичкове: многие имеют предубеждения в пользу североамериканцев

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове.
«Что касается Мичкова — конечно, перед драфтом ходили слухи о проблемах с характером. Не то чтобы он сделал что-то криминальное, но его отношение было проблемой. Тем не менее слухи есть слухи. И даже если в некоторых из них есть правда, у него есть время повзрослеть.
Моё мнение о Мичкове всегда было таковым: риски были реальными. Российский фактор нельзя игнорировать. К тому же вокруг его отношения было достаточно дыма перед драфтом, чтобы я полностью не учитывал его. Но «Филадельфия» поступила правильно на 100%, пойдя на большой риск и взяв потенциальную суперзвезду.
Если это в конечном счёте не сработает, то как человек, который освещает жизнь вокруг «Флайерз» и надеется и дальше освещать их, когда мы узнаем, сработал ли выбор Мичкова, я не буду ровнять «Филадельфию» с землёй за это. «Флайерз» нужны высококлассные таланты. Они показали, что понимают это. Посмотрим, как это решение покажет себя.
О Мичкове ходит очень много сплетен в нашей индустрии. Но это то, что происходит при отсутствии информации и когда многие люди из сферы хоккея — сознательно или неосознанно — имеют культурные предубеждения в пользу североамериканских игроков. Я стараюсь воспринимать всё это с недоверием», — говорится в сообщении.
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