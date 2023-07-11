Михаил Анисин продолжит карьеру в ВХЛ, он стал игроком «Норильска»

Известный российский нападающий Михаил Анисин стал игроком «Норильска», подписав просмотровый контракт, сообщается в официальном телеграм-канале ВХЛ.

Минувший сезон форвард, которому сейчас 35 лет, провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата Анисин набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6». Нападающий уже успел поиграть в ВХЛ, он выступал за «Сарыарку», «Хумо» и «Ижсталь», суммарно проведя 74 матча.

«Миша, безусловно, запоминающаяся и яркая личность для всего хоккейного сообщества. Ещё восемь лет назад он блистал в КХЛ, а в прошлом году провёл вполне неплохой сезон в Жлобине, выступая за белорусский «Металлург». Всё будет зависеть от него самого, от его желания и стремления. Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Ещё рано делать какие-то выводы», — приводит слова генерального директора «Норильска» Евгения Никитина пресс-служба ВХЛ.

Кроме того, «Норильск» в официальном телеграм-канале объявил о подписании 25-летнего форварда узбекистанского «Хумо» Владимира Журавлёва. Форвард играл в ВХЛ за ЦСК ВВС, «Ладу» и «Зауралье». Суммарно во Всероссийской хоккейной лиге он отыграл 136 матчей и отличился 40 (13+27) очками. Сезон-2017/2018 Журавлёв провёл в тольяттинской «Ладе» в КХЛ и сыграл девять матчей, в которых забросил две шайбы.