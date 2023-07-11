Журналист The Athletic: не думаю, что Мичков мог приехать в «Аризону». «Флайерз» знали это

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», на своей странице в «Твиттере» отреагировал на слухи, что ряд команд отказался от выбора российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023.
«Для записи — и со временем я могу оказаться неправ и приму удар в таком случае — если бы я был в «Монреале» и решил, что не готов рисковать с Мичковым, я бы не взял Рейнбахера в любом случае. Я бы взял Леонарда или Бенсона.
Я не думаю, что Мичков мог приехать играть за «Аризону». Полагаю, «Филадельфия» знала об этом. Была причина, по которой Флар (Брент Флар, вице-президент и ассистент генменеджера в «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») сказал после драфта, что их беспокоил «Монреаль», а не «Аризона». Бриер (Даниэль Бриер, генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз». — Прим. «Чемпионата») выдал себя словами «я хочу сыграть на хоккейном рынке», — говорится в сообщении.
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