Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны самые высокооплачиваемые хоккеисты московского «Динамо»

Стали известны самые высокооплачиваемые хоккеисты московского «Динамо»
Комментарии

Стала известна сумма платёжной ведомости московского «Динамо» на сезон-2023/2024, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что она составляет 565 млн рублей. Всю тройку самых дорогих хоккеистов составили иностранные игроки — нападающий Джордан Уил (65 млн рублей), защитник Бреннан Менелл (55 млн) и форвард Седрик Пакетт (50 млн).

Среди россиян самым высокооплачиваемым в «Динамо» стал капитан Андрей Миронов, получающий 40 млн рублей. Вратарь Илья Коновалов, нападающий Егор Морозов и защитник Даниил Пыленков расположились под ним — каждый зарабатывает по 35 млн рублей.

Напомним, потолок заработных плат в Континентальной хоккейной лиге на сезон-2023/2024 составляет 900 млн рублей, а пол зарплат — 405 млн рублей.

Материалы по теме
«Хочу доказать, что СКА сделал ошибку». Интервью с игроком, за которого сражались топы КХЛ
Эксклюзив
«Хочу доказать, что СКА сделал ошибку». Интервью с игроком, за которого сражались топы КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023