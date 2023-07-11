Стали известны самые высокооплачиваемые хоккеисты московского «Динамо»
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Стала известна сумма платёжной ведомости московского «Динамо» на сезон-2023/2024, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что она составляет 565 млн рублей. Всю тройку самых дорогих хоккеистов составили иностранные игроки — нападающий Джордан Уил (65 млн рублей), защитник Бреннан Менелл (55 млн) и форвард Седрик Пакетт (50 млн).
Среди россиян самым высокооплачиваемым в «Динамо» стал капитан Андрей Миронов, получающий 40 млн рублей. Вратарь Илья Коновалов, нападающий Егор Морозов и защитник Даниил Пыленков расположились под ним — каждый зарабатывает по 35 млн рублей.
Напомним, потолок заработных плат в Континентальной хоккейной лиге на сезон-2023/2024 составляет 900 млн рублей, а пол зарплат — 405 млн рублей.
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