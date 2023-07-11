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«Где доказательства?» Журналист раскритиковал экс-игрока НХЛ за негативные слова о Мичкове

«Где доказательства?» Журналист раскритиковал экс-игрока НХЛ за негативные слова о Мичкове
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Журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал критические слова ведущего подкаста Spittin' Chiclets Райана Уитни о российском нападающем Матвее Мичкове. Американец передал слова хоккеиста, который играл с форвардом в минувшем сезоне. Мичков провёл чемпионат-2022/2023 в СКА и «Сочи».

«Где доказательства любой из этих фраз: авторитетная статья-первоисточник от кого-то с доступом [к инсайдам]? Цитированные источники с информацией из первых уст? Записанные слова тренеров? Можно было бы подумать, что, если в СКА сочли Мичкова настолько разрушительным, они не приняли бы его обратно в сезоне-2023/2024. И всё же они приняли», — говорится в сообщении.

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