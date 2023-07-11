«Не только смертоносный бросок». Журналист объяснил секрет результативности Овечкина

Журналист The Hockey Writers Мэттью Затор объяснил, почему российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список лучших нападающих в истории НХЛ. Его добавили в первую тройку — к Уэйну Гретцки и Горди Хоу.

«Александр Овечкин, он же Великая восьмёрка. С тех пор как он пришёл в НХЛ в 2005 году, голеадорство стало его вторым именем. В свой дебютный сезон он взял штурмом лигу, забив 54 гола в 81 матче. Затем у него был небольшой спад на второй сезон, если это можно так назвать: в кампании-2006/2007, когда он забил всего 46 голов. В целом у него было девять сезонов с более чем 50 голами и только один сезон, в котором он забил меньше 30. Он прирождённый снайпер в чистом виде. Это просто то, что он делает.

Когда он не забивает своим запатентованным щелчком, он уничтожает парней на форчеке. На момент написания этой статьи на его счету беспрецедентный 3471 хит за всю карьеру. Это означает, что он постоянно набивает более 200 силовых приёмов за сезон. Игроки определённо должны держать голову поднятой, когда он на льду.

Многие задаются вопросом, почему он забивает так много голов. И не только из-за его смертоносного броска и необъятной креативности. Он бросает отовсюду и всегда попадает в створ. Он постоянно находится либо на вершине, либо в пятёрке лучших в лиге по количеству бросков. На самом деле у него никогда не было сезона, когда он наносил менее 300 бросков. По словам Гретцки, «ты 100%-но промахиваешься теми бросками, которые не наносишь». Должно быть, Овечкин сделал где-то на теле татуировку с этими словами, потому что он старается придерживаться данного принципа.

Удивительно, но у Овечкина действительно есть шанс узурпировать вечный рекорд Гретцки по количеству забитых голов.

Овечкин, Гретцки и Хоу были бы бедой для вратаря и обороны любой противоборствующей команды. Два снайпера поколения, которые могут взаимодействовать вместе с величайшим игроком всех времён. Вероятно, они забивали гол почти каждую смену. У Гретцки, безусловно, была своя доля талантливых товарищей по линии, но с этими двумя на флангах у него были бы плодородные деньки.

В сумме у них 2517 голов. Представьте, что вы защитник, пытающийся помешать этой тройке, несущейся по льду. Удачи — это всё, что я должен сказать», — говорится в сообщении.