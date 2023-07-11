Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов отреагировал на ситуацию вратаря ЦСКА Ивана Федотова с контрактом

Вячеслав Фетисов отреагировал на ситуацию вратаря ЦСКА Ивана Федотова с контрактом
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов поделился мыслями о ситуации российского вратаря Ивана Федотова. Голкипер 8 июля подписал контракт с ЦСКА. Тем не менее в НХЛ сообщают, что у россиянина есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024. Федерация хоккея России, в свою очередь, собирается проконсультироваться по вопросу Федотова с ИИХФ.

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контракте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
«КХЛ сломала остатки меморандума». Бурная реакция Америки на контракт Федотова с ЦСКА
«КХЛ сломала остатки меморандума». Бурная реакция Америки на контракт Федотова с ЦСКА
Материалы по теме
В ЦСКА прокомментировали заявление ФХР по делу Ивана Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023