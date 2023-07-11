Вячеслав Фетисов отреагировал на ситуацию вратаря ЦСКА Ивана Федотова с контрактом

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов поделился мыслями о ситуации российского вратаря Ивана Федотова. Голкипер 8 июля подписал контракт с ЦСКА. Тем не менее в НХЛ сообщают, что у россиянина есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024. Федерация хоккея России, в свою очередь, собирается проконсультироваться по вопросу Федотова с ИИХФ.
«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контракте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Фетисова ТАСС.
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