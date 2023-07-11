Молодёжка «Сибири» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене»

Команда Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене».

Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей. Ожидается, что сезон-2023/2024 клуб начнёт на новом стадионе. Первый домашний матч «Сибири» запланирован на 7 сентября, её соперник — «Барыс».

Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что тестовый матч на новой хоккейной арене планируется провести в августе.

«Сибирь» в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги заняла в регулярке шестое место. В первом раунде плей-офф новосибирцы уступили омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.