Молодёжка «Сибири» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене»

Команда Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене».
Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей. Ожидается, что сезон-2023/2024 клуб начнёт на новом стадионе. Первый домашний матч «Сибири» запланирован на 7 сентября, её соперник — «Барыс».
Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что тестовый матч на новой хоккейной арене планируется провести в августе.
«Сибирь» в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги заняла в регулярке шестое место. В первом раунде плей-офф новосибирцы уступили омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.
- 11 июля 2023
-
17:29
-
17:15
-
17:02
-
16:43
-
16:33
-
16:16
-
16:07
-
15:58
-
15:51
-
15:48
-
15:40
-
15:25
-
15:12
-
14:56
-
14:34
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:12
-
12:59
-
12:37
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
10:58
-
10:38
-
10:17
-
09:54
-
09:35
-
09:09
-
08:58
-
08:35
- 10 июля 2023
-
23:58
-
23:32