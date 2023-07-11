Кожевников: у Лайпсика будет двойное гражданство, потом откажется от второго — это норма
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении нападающего СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.
«Лайпсик хочет получить российское гражданство и играть здесь, нормально. Потом он откажется, это нормальная вещь. Я не думаю, что он попадёт в сборную России. У СКА будет преимущество, если он получит гражданство, потому что смогут заявить ещё одного легионера. Третье место освобождается, и могут взять четвёртого легионера. У него будет двойное гражданство, а потом он откажется – это нормальная практика», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.ru.
Ранее на решение Лайпсика получить российское гражданство отреагировал Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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