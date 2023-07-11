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Дементьев — о контракте Федотова с ЦСКА: НХЛ чувствуют себя ущемлённой стороной

Дементьев — о контракте Федотова с ЦСКА: НХЛ чувствуют себя ущемлённой стороной
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Агент Алексей Дементьев прокомментировал заявление ФХР касаемо контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Очень интересное заявление ФХР. Важным будет получение пресс-релиза от НХЛ, как они видят сложившуюся ситуацию и какие шаги они захотят предпринять.

На текущий момент ситуация складывается так, что НХЛ чувствуют себя ущемлённой стороной, в зависимости от их заявления можно думать о дальнейших шагах. Сейчас тяжело обсуждать, мы не имеем всех инструментов для оценки ситуации. Инцидент с Федотовым может повлиять на отношения НХЛ и КХЛ ввиду того, что игроки, имеющие контракты с клубами КХЛ, соберутся и уедут в Северную Америку. Это самая большая неприятность, которая может быть. В любом случае всё решается путем переговоров. Все стороны понимают риски ситуации, верю, что будет найден компромисс», — цитирует Дементьева «РБК Спорт».

Напомним, ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

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