Плющев ответил на вопрос, является ли смена гражданства Лайпсиком обходом лимита

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал желание форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство и не считает это решение попыткой обойти лимит на легионеров в КХЛ.
«Хоккеист подал заявление на гражданство. И это дело индивидуальное, личное. Чем он руководствуется? Я не знаю, но, видимо, на то есть явные причины. Может, у него любовь с русской девушкой, а может, ещё что-то.
Не унизительно ли в нынешних реалиях давать гражданство канадскому хоккеисту? А почему унизительно? Он же сам изъявил такое желание, это его решение. Что тут особенного? Зарубежные актёры получали наше гражданство. Ладно бы он высказывал какие-то негативные вещи о нашей стране — а он не высказывал. Мы не знаем причин, которые побудили его так сделать.
Какой смысл делать в КХЛ лимит из трёх легионеров, если его можно обойти таким способом? Эти вещи совмещать не надо. Получение гражданства – серьёзный шаг для любого человека. И россияне иногда принимают другие гражданства. Не надо сюда впутывать спорт. Я не думаю, что спортивная составляющая является основной причиной получения им российского гражданства», — сказал Плющев в интервью «Спорт день за днём».
Ранее о решении нападающего Лайпсика получить российское гражданство высказался двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
- 11 июля 2023
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