Карандин: у «Авангарда» летом столько потерь, что неизбежна перестройка и потеря темпа

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил межсезонье у «Авангарда».
«У нас в Сибири много переживаний из-за «Авангарда». Всё-таки «ястребы» — лидеры нашей группы, представленной Омском, Новосибирском, Хабаровском или Владивостоком. Но у лидера этим летом столько кадровых потерь, что перестройка и потеря темпа неизбежны. Думаю, в такой ситуации «Авангард» сделает ставку на молодёжь. Она у «ястребов» лучшая в регионе, что доказал их выход в финал Кубка Харламова.
Омск приобрёл Гераськина, Пьянова, других заметных по меркам КХЛ игроков — какое из этих приобретений главное? Пьянов — рабочий форвард, он это доказал у нас в «Сибири». Гераськин чем-то похож на Ткачёва, но его, похоже, Омск теряет.
Сейчас в регионе много говорят о скором обмене Ивана Николишина из «Амура» в «Авангард». В молодёжной тройке Хабаровска при Вадиме Епанчинцеве Николишин-младший мне очень понравился. Но готов ли он быть лидером в таком клубе с традициями и претензиями, как «Авангард»?», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.
- 11 июля 2023
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