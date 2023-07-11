Бывший нападающий «Барыса» и ЦСКА Максимов подписал контракт с «Торпедо»

Нападающий Кирилл Максимов пополнил линию атаки «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Максимов начинал заниматься хоккеем в школе ЦСКА, после чего перебрался за океан. В 2017 году Кирилл был выбран на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз», однако свой шанс в главной североамериканской лиге не получил. Через лигу Онтарио форвард проделал путь до АХЛ, где провёл один сезон за фарм-клуб «нефтяников» «Бейкерсфилд Кондорс» (53 игры, 13 (5+8) очков). Затем хоккеист принял решение вернуться в Россию, подписав контракт с родным клубом. В КХЛ 24-летний форвард на данный момент сыграл 53 матча за ЦСКА и «Барыс», набрав в них 6 (2+4) очков», — сказано в сообщении клуба.

В 2017 году форвард стал бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.