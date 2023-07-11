Меньшиков: в СКА столько игроков «просеяли» — от Ковальчука, Яшина до Панарина, Гусева

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков оценил селекционную работу армейцев в текущее межсезонье.
«У СКА какой-то стабильности я не вижу. Команда — это когда ты рядом с партнёрами несколько лет, все сыгрались, прижились. Даже семьями дружат, это очень важно. Потому что игрок играет и за себя, и за семью, и за тренера, и за клуб. В СКА столько игроков «просеяли» за эти годы — от Ковальчука, Яшина до Панарина, Гусева. Представляете, если бы все они остались, и из них «слепить» команду.
Тренеры тоже часто менялись — с тем же Быковым, Знарком СКА расстался по непонятным причинам. До этого Ларионов тут в Питере толкался, ему места не могли найти. Ещё Александр Иванович Медведев был в СКА, он пригласил Ларионова. Сейчас Игорь доказал, что сам может быть хорошим тренером, сделал в Нижнем команду, которая показывает интересный хоккей. СКА оттуда игроков приглашает.
Ну, хорошо, взяли они игроков, рассчитывая на то, что те должны играть. А что значит играть? Как играть? Почему играть? Во что играть? Каждый год всё меняется. Было раньше звено Панарин-Шипачёв- Дадонов, так они всю игру делали. Потом Гусев с Яшкиным сыгрались, большинство стало получаться. Теперь они ушли. И кто будет играть?
Мы часто слышим, что в СКА работает «система». В чём она заключается, не очень понятно. Так же и с термином «Красная машина» было. Сборную России так назвали, хотя связи с той советской «Красной машиной» не чувствовалось. Даже по стилю игры большие отличия, не говоря уже о мастерстве игроков.
Я всегда привожу в пример шведов, финнов, их систему работы. Там берут в команду молодых игроков, так они играют там в тот же хоккей, в который Швеция, Финляндия играли много лет. Это называется преемственность, традиции. У нас такого нет, мы как-то всё это растеряли», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».
Сегодня стало известно, что канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик собирается стать гражданином Российской Федерации.
- 11 июля 2023
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