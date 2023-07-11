Плющев — о И. Федотове: если возникнут противоречия, ИИХФ ясно встанет не на нашу сторону

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, как отреагирует Международная федерация хоккея на ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Думаю, что заявление ФХР во многом всё определило. Надо поставить юридические точки между субъектами этого спора для того, чтобы больше не возникало каких-то последствий в дальнейшем. Но в первую очередь этот вопрос гораздо раньше должны были решать не НХЛ и КХЛ, а ЦСКА и «Филадельфия» за столом переговоров.

Федотов — один из ярчайших российских вратарей, наверняка тренеры сборной захотят его использовать. Если возникнут какие-то противоречия, думаю, что ИИХФ ясно встанет не на нашу сторону и дальнейшее выступление его за сборную под большим вопросом. Интерес клубов НХЛ к нашим игрокам всё равно будет, но если будут нарушены юридические моменты и не найден компромисс, то осадок останется. По факту одна сторона решила для себя всё, но мы живем в правовом мире. Поэтому надо было договариваться, а не ставить перед фактом соперника», — заявил Плющев в интервью «РБК Спорт».

Ранее Плющев оценил заявление ФХР по поводу контракта Ивана Федотова с ЦСКА.