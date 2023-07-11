Коньков: Лайпсик должен быть на голову сильнее всех, чтобы попасть в сборную России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал решение форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Мотивация и выгода для Лайпсика здесь проста и очевидна. Желание получить российское гражданство, во-первых, говорит о том, что игрок связывает свои ближайшие хоккейные карьерные годы с выступлением в Континентальной хоккейной лиге. Он не будет попадать под лимит. Во-вторых, если он получит наше гражданство, возможно на какое-то время откажется от гражданства Канады, и наверняка это будет выгодно для него с точки зрения налогообложения.

А то, что Лайпсик может сыграть в составе сборной России, в теории это может произойти, но здесь вопрос на каких турнирах. Потому что в чемпионате мира, думаю, что ещё год мы точно не примем участие. А вот на таких больших турнирах — Олимпийские игры или Кубок мира, думаю, всё равно при комплектовании сборной в приоритете будут игроки, рождённые в России. В этом случае, чтобы попасть в состав, Лайпсик должен быть на голову сильнее всех остальных, а такого сейчас нет.

Да, он хороший игрок, проявил себя в КХЛ, но после перехода в СКА ему снова придётся подтверждать свой статус. Поэтому в желании Брендана стать россиянином, в принципе, не вижу ничего плохого. Видно, что в ближайшие годы он хочет играть в России, чтобы не было никаких проблем. Он себе облегчает жизнь со всех сторон — и это логичное решение», — сказал Коньков в интервью Metaratings.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.