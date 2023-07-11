Губерниев: может, Федотов Россию больше любит, чем Америку, а Москву – чем Филадельфию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался касаемо ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.
«Если у него был выбор, он выбрал ЦСКА, а всё остальное – к Ивану Федотову. Сейчас всё равно никакого взаимного уважения контрактов между КХЛ и НХЛ нет. Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву – больше, чем Филадельфию.
А, может быть, у Федотова произошло переосмысление после всей этой истории, когда за него, кроме меня и хоккеиста «Салавата Юлаева», вообще никто не вступился. Был ли выбор у Ивана Федотова? Этот вопрос надо задать ему», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
8 июля Федотов заключил двухлетний контракт с ЦСКА. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
- 11 июля 2023
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