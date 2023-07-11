Дементьев: Лайпсик совершенно другими глазами смотрит на наш мир, на нашу страну

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил решение форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.
«По сути я приветствую данное решение Лайпсика, потому что это говорит о том, что человек хочет связать с Россией не только свою хоккейную судьбу, но и, наверное, свою жизнь. Это радует, потому что он совершенно другими глазами смотрит на наш мир, на нашу страну. Видит совсем другое отношение, а не как рассказывают зарубежные средства массовой информации. То есть он видит всё по-другому и, надеюсь, его всё устраивает, поэтому он и оформляет российское гражданство.
С другой стороны, есть масса российских хоккеистов, выступающих в Северной Америке, которые получают гражданство либо Соединенных Штатов, либо Канады, потому что это очень серьёзно упрощает жизнь при получении работы, при переездах и других нюансах. Это просто удобство жизни», — сказал Дементьев в интервью Metaratings.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
- 11 июля 2023
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