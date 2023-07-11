Вайсфельд: СКА набрал сильных игроков, но не припомню, чтобы команда с листа выигрывала

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил селекционную работу СКА в текущем межсезонье.

«СКА безусловно, набрал индивидуально сильных игроков. Но я не припомню случая, чтобы вот так команда с листа собиралась и выигрывала.

Тут вопрос в чём? Они предприняли масштабное изменение состава. Значит, их не устраивали те игроки, которые у них были. Как скоро эти игроки дадут результат – это, конечно, вопрос. Не исключено, что сразу. Но, как правило, это всё равно требует времени, чтобы сыграться и так далее. Опять же, для результата надо, чтобы эти все попадания были в точку. Но так бывает редко – какие-то трансферы обычно удачные, какие-то нет.

Маттссон – это усиление для СКА? Я думаю, что для СКА – это не проблема, им и не нужны особо легионеры, и так состав сильный. Что касается усиления, я вижу, что это очень опытный вратарь. Откровенно говоря, я и Рейдеборна очень скептически оценивал – он действительно слабо отыграл чемпионат, если называть вещи своими именами. Но в плей-офф он стал подвиги какие-то совершать. Если Маттссон будет играть так же, значит, они всё правильно сделали. Как я это вижу, СКА нужен был опытный вратарь. Всё-таки у Николаева ещё недостаточно опыта», — сказал Вайсфельд в интервью «ТИ-Спорт».

Ранее Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне и от работы главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.