«Там никогда не забудут Полтавскую битву». Кожевников — о санкциях шведских клубов

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников оценил решение шведских клубов наложить пожизненный запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала СВО.

«Шведы должны были себя показать перед вступлением в НАТО. Политика, что тут сделаешь? Редиски. Хотя можно и грубее сказать.

Я поиграл в Швеции. Там люди никогда не забудут Полтавскую битву. У них ненависть к россиянам только из-за этого. Такое государство Пётр 1 развалил. Одно из самых сильных в мире. Поэтому их с детства так настраивают. Люди взрослеют и продолжают то же самое. Больше они ничего не знают. Есть, конечно, и нормальные люди. Приезжают к нам играть. Ведь уже столько времени прошло», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Шведский клуб «Юргорден» на официальном сайте объявил о наложении пожизненного запрета на выступление за команду хоккеистам, которые играли в КХЛ после начала спецоперации на Украине. Он стал третьим клубом, который отказался принимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ. Ранее такое же решение приняли две другие шведские команды — «Брюнес» и «Фрёлунда».