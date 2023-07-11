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В «Миннесоте» оценили игру проспекта клуба Данилы Юрова

В «Миннесоте» оценили игру проспекта клуба Данилы Юрова
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Директор по развитию игроков «Миннесоты Уайлд» Брэд Бомбардир оценил игру молодого нападающего Данилы Юрова, который весной 2023 года продлил контракт с «Металлургом».

«Мне нравится его игра, нравится его набор скорости. У него действительно хорошее чутьё и креативность в игре. Огорчает, что он играл немного минут в КХЛ.

В конце концов, мы верим, что он сможет вырасти в хорошего центра. Наш план на раннем этапе состоит в том, чтобы поставить его в наилучшее положение для скорейшего достижения успеха. Игра с краю — это то, с чего мы бы начали», — приводит слова Бомбардира The Athletic.

Форвард играет за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.

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