«Если начнём плясать под дудку НХЛ, ничего не добьёмся». Сафронов — о контракте Федотова

Бывший генменеджер сборной РФ Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию вокруг контракта голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«У него был контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Этот сезон прошёл, с моей точки зрения. А его новый контракт — это выбор Федотова, правильный выбор ЦСКА, правильное решение КХЛ по регистрации этого контракта. Если мы сегодня начнём плясать под дудку Национальной хоккейной лиги, то ничего не добьёмся. Нам просто диктуют условия, что это надо делать вот так. А как это делать вот так? Этого никто не понимает. На сегодняшний момент я думаю, что Федотов — законный и зарегистрированный игрок хоккейного клуба ЦСКА.

Не начнутся ли разногласия между КХЛ и НХЛ и не станет ли такой инцидент причиной «воровства» хоккеистов? Волков бояться — в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила. Мы ничего противоправного не делаем, и если у Федотова закончился контракт на бумаге, зарегистрированный в сезоне-2022/2023, я считаю, что он свободен, а вы можете трактовать как хотите. Можно сказать, что Федотов — крепостной до 2028 года, утрированно. Если мы хотим загубить спортивную карьеру парня, который уже допустил ошибку и понёс определённую ответственность и сложности, отслужил в армии в Российской Федерации… я думаю, что всё это чушь просто», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

8 июля Федотов заключил двухлетний контракт с ЦСКА. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.