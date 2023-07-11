К'Андре Миллер подписал контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 7,7 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали контракт с защитником К'Андре Миллером. Соглашение рассчитано на два года и $ 7,7 млн.
23-летний Миллер в прошлом сезоне установил собственные рекорды в карьере по голам (9), передачам (34) и очкам (43), заняв второе место среди защитников «синерубашечников» во всех трёх категориях.
Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге защитник сыграл 214 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 54 результативные передачи, набрав в общей сложности 75 очков с показателем полезности «+44».
Игрок обороны был выбран на драфте НХЛ в 2018 году в первом раунде под общим 22-м номером. Среди защитников, выбранных на драфте НХЛ-2018, Миллер занимает первое место по показателю полезности, третье по среднему игровому времени (21:14) и четвёртое по количеству сыгранных матчей.
- 11 июля 2023
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