Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

К'Андре Миллер подписал контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 7,7 млн

К'Андре Миллер подписал контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 7,7 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали контракт с защитником К'Андре Миллером. Соглашение рассчитано на два года и $ 7,7 млн.

23-летний Миллер в прошлом сезоне установил собственные рекорды в карьере по голам (9), передачам (34) и очкам (43), заняв второе место среди защитников «синерубашечников» во всех трёх категориях.

Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге защитник сыграл 214 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 54 результативные передачи, набрав в общей сложности 75 очков с показателем полезности «+44».

Игрок обороны был выбран на драфте НХЛ в 2018 году в первом раунде под общим 22-м номером. Среди защитников, выбранных на драфте НХЛ-2018, Миллер занимает первое место по показателю полезности, третье по среднему игровому времени (21:14) и четвёртое по количеству сыгранных матчей.

Материалы по теме
The Athletic: «Рейнджерс» должны выжать из текущего состава всё, что возможно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023