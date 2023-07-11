Дадонов ответил на вопрос о том, останется ли в Майами после карьеры

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов рассказал о жизни в Майами.

«Чем так привлекает Майами, раз есть квартира в городе? Солнцем и пляжем. Играл там, и квартира осталась. Так получилось, что у меня семья почти весь год в Майами жила. У них не получилось приехать в Канаду из-за школ, кружков. Детям было тяжело перестроиться, и когда в ноябре приехали из жары в холод, то начали болеть. Потом уже в Даллас не стали ехать.

В Майами много русских? Где мы живем, очень много русскоговорящих людей – из России и стран СНГ. Не думал остаться там после окончания карьеры? Пока нет. Выбор мы ещё не сделали.

В Челябинск приезжаю каждый год? Да, каждый год. Даже после ковида приезжали на месяц. Для нас это важно. Хочется, чтобы и дети повидали бабушек и всех родственников», — сказал Дадонов в интервью «РБ Спорт».

Недавно Дадонов заключил с «Далласом» двухлетнее соглашение на $ 4,5 млн.