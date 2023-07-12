Опытный форвард Ник Фолиньо заявил, что ожидает захватывающий сезон в составе «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» Ник Фолиньо заявил, что находится в предвкушении нового сезона в составе «Блэкхоукс». 35-летний форвард пополнил состав «ястребов» в текущее межсезонье и подписал с клубом однолетний контракт.

«Я нахожусь в предвкушении нового сезона. Думаю, что мы, ветераны команды, заинтересованы в том, чтобы помочь этой команде сделать шаг вперёд. Мы хотим установить новые стандарты, которых будет придерживаться команда, чтобы совершенствоваться каждый день. За моими плечами длинная карьера, но я всё ещё хочу соревноваться и побеждать. Надеюсь, это будет отличный союз», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

Напомним, на прошедшем драфте НХЛ «Чикаго» под первым номером выбрал нападающего Коннора Бедарда.