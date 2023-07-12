В ИИХФ сообщили, что следят за ситуацией с переходом Федотова в ЦСКА
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Международная федерация хоккея следит за ситуацией, связанной с переходом вратаря Ивана Федотова в ЦСКА, чтобы убедиться в соблюдении сторонами трансферных правил.
«В настоящее время ИИХФ следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлечёнными сторонами, на данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», — цитирует представителя ИИХФ ТАСС.
Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «лётчиками», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.
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