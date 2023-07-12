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Фетисов считает, что Лайпсик вдохновит других иностранцев получить российское гражданство

Фетисов считает, что Лайпсик вдохновит других иностранцев получить российское гражданство
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов надеется, что вслед за нападающим СКА Бренданом Лайпсиком легионеры КХЛ будут всё чаще принимать российское гражданство. Ранее стало известно, что хоккеист уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину.

«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение. Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.

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