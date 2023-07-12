Фетисов считает, что Лайпсик вдохновит других иностранцев получить российское гражданство

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов надеется, что вслед за нападающим СКА Бренданом Лайпсиком легионеры КХЛ будут всё чаще принимать российское гражданство. Ранее стало известно, что хоккеист уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину.
«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение. Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
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