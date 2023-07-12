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«Сочи» подписал двусторонний контракт с 19-летним вратарём Тулиновым

«Сочи» подписал двусторонний контракт с 19-летним вратарём Тулиновым
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Хоккейный клуб «Сочи» подписал двусторонний контракт с Никитой Тулиновым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с 19-летним вратарём будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Тулинов является воспитанником московского хоккея, занимался в школах «Янтарь», «Белые Медведи» и «Северная звезда». Профессиональную карьеру начал в 16-летнем возрасте в МХЛ в команде «Сибирские снайперы». В Молодёжной хоккейной лиге сыграл в общей сложности за три сезона 69 матчей, в которых одержал 14 побед с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,15.

Подготовку к новому сезону молодой голкипер начнёт в составе основной команды.

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