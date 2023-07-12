СКА обратился с запросом о переименовании команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что питерский клуб обратился в лигу с просьбой о переименовании молодёжной команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор» и о смене местоположения клуба на Московскую область.

«Рад сообщить, что в новом сезоне система СКА будет представлена на уровне МХЛ не только петербургским «СКА-1946», но и командой «Академия СКА-Юниор», созданной на базе «СКА-Варягов». Коллектив под новым названием будет выступать в городе Красногорск Московской области на Ледовой арене имени В.В. Петрова. Таким образом мы сохраняем присутствие клуба в Молодёжной хоккейной лиге и при этом расширяем его географию.

Переезд одной из команд МХЛ в Красногорск – закономерный и обдуманный шаг, к которому мы планомерно двигались. Сейчас в составе академии СКА у нас отлично функционирует школа «Красная Машина Юниор», старшие возраста которой под руководством Геннадия Геннадьевича Курдина показывают отличные результаты. Наличие молодёжной команды в регионе позволит ребятам безболезненно переходить на профессиональный уровень, не уезжая далеко от дома и родителей и не покидая клуб.

Уверен, что появление команды «Академия СКА-Юниор» в Красногорске – это новая страница в большой книге развития хоккея, которую мы пишем все вместе», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Совет директоров КХЛ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о внесении изменения в состав участников чемпионата МХЛ сезона-2023/2024 в части наименования команды клуба.