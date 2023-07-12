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Кожевников заявил, что считает Санкт-Петербург «хоккейной столицей России»

Кожевников заявил, что считает Санкт-Петербург «хоккейной столицей России»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург «хоккейной столицей России».

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Санкт-Петербург — хоккейная столица России. В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения Билялетдинова. До этого публика была не так активна. В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходит», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Отметим, что лидером по посещаемости в прошлом сезоне КХЛ стал омский «Авангард», на матчи которого в среднем ходило 11 527 зрителей. Средняя посещаемость матчей КХЛ в регулярном чемпионате-2022/2023 составила 5438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%. В Санкт-Петербурге матчи СКА посещают около 10 969 болельщиков.

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