Кожевников заявил, что считает Санкт-Петербург «хоккейной столицей России»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург «хоккейной столицей России».

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Санкт-Петербург — хоккейная столица России. В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения Билялетдинова. До этого публика была не так активна. В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходит», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Отметим, что лидером по посещаемости в прошлом сезоне КХЛ стал омский «Авангард», на матчи которого в среднем ходило 11 527 зрителей. Средняя посещаемость матчей КХЛ в регулярном чемпионате-2022/2023 составила 5438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%. В Санкт-Петербурге матчи СКА посещают около 10 969 болельщиков.