«Барыс» заключил двусторонние контракты с тремя хоккеистами

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о заключении контрактов с нападающим Всеволодом Логвиным, защитником Эдуардом Шетле и голкипером Джелал-ад-Дином Амирбековым. Хоккеисты подписали двусторонние соглашения. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракты с защитником и вратарём рассчитаны на два года, а с форвардом на один сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

Ранее астанинский клуб объявил о подписании новых контрактов с рядом хоккеистов, в том числе новичком КХЛ канадским форвардом Джозефом Лабейтом, который известен своей жёсткой манерой игры в Северной Америке.