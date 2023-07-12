Крикунов — о «СКА-Юниор»: открытие команды в Красногорске — хорошо для развития мальчишек

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказал мнение о создании новой команды МХЛ. СКА обратился в МХЛ с просьбой о переименовании молодёжной команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор» и о смене местоположения клуба на Московскую область.
«Очень здорово, что СКА расширяет свою школу и присутствие в разных частях страны. Большой клуб выходит за пределы своего региона в поиске талантов. Это правильный вектор. Ведь у нас в стране очень много городов, где нет команд КХЛ и даже МХЛ или ВХЛ, но дети всё так же занимаются хоккеем. Какой у них путь дальше? Только уезжать за тысячи километров от дома в 14-15 лет, чтобы иметь возможность продолжить в молодёжке. А это огромный стресс для ребёнка и его семьи. Сейчас очень много примеров среди профессионалов, кому пришлось в раннем возрасте переезжать ради возможности развиваться. А всё потому, что клубные системы замкнулись в узких рамках и не выходят за пределы города, где базируется команда.
Много кто готов забирать готовых в 15-17 лет, которые потом и кровью как-то смогли пробиться и блеснуть. Но таких единицы. СКА же вкладывается в развитие игроков в Подмосковье с самых ранних лет, открывает для себя новые возможности и помогает продвигать хоккей в регионах. И открытие профессиональной молодёжной команды в Московской области – хорошее подспорье для развития мальчишек. Они сразу попадут в систему, будут расти и иметь все шансы заиграть на высоком уровне», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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