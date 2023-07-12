Артюхин: создание «СКА-Юниор» — плюс, «СКА-Варяги» в Петербурге были на вторых ролях

Бывший игрок СКА, один из самых жёстких игроков в истории российского хоккея Евгений Артюхин положительно оценил создание новой команды МХЛ «СКА-Юниор», которая будет базироваться и играть в подмосковном Красногорске.

«Появление СКА в Московском регионе однозначно встряхнёт конкуренцию, а это всегда хорошо. Шаг вполне логичный – у клубной академии в Москве работает школа «Красная Машина Юниор», думаю, что со временем начнут появляться новые коллективы, которые будут входить в систему СКА. Она выстроена, чётко функционирует, даёт результаты – недавние юношеские соревнования это подтверждают. Так что здесь очевидно то направление, в котором СКА хочет двигаться – развиваться не только в своём регионе. И переезд «СКА-Варягов» — это появление нового серьёзного игрока с пониманием, что и как должно делаться, и это хороший задел на перспективу. Плюс в самом Красногорске отличные условия, там будет школа, интернат, есть два льда, для детей это отличный проект.

И ещё важный момент, что МХЛ – это первая ступень профессионального хоккея, и «Академия СКА-Юниор» – не новообразованная команда, а готовый коллектив. Развитие ли это для самой команды? Да, это новый вызов, новая площадка и аудитория. В Санкт-Петербурге «СКА-Варяги» были всё же на вторых ролях, так что это только в плюс и для самих хоккеистов. Плюс команда переезжает не далеко, а будет рядом, так что и для системы клуба это не станет непреодолимой преградой для перемещения по клубной вертикали», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».

Напомним, сегодня питерский клуб обратился в лигу с просьбой о переименовании молодёжной команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор» и о смене местоположения клуба на Московскую область.